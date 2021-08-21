قائد عمليات بغداد يؤكد تشديد الإجراءات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية

وحسب بيان أصدرته خلية الإعلام الأمني العراقي، ونشرته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أوضح أن "قائد عمليات بغداد وجه بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات ضمن قواطع المسؤولية".

ووفقا للبيان فقد عقد قائد عمليات بغداد ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، مؤتمراً أمنياً موسعاً في مقر القيادة، أكد خلاله على تشديد الإجراءات الأمنية التي أعدتها قيادة العمليات لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات.

وأكد أن هذه الإجراءات ستتم بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات "متمثلة بمدراء مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة لضمان سلامة إجراء انتخابات في أجواء آمنة ومستقرة".

وتبعا لذلك فقد تم القيام بجولة تفتيشية من قبل قائدي المقر المتقدم في الكرخ والرصافة وقائد شرطة بغداد، على مراكز تسجيل الناخبين للوقوف على حماية المراكز وتشديد الإجراءات الأمنية.

وتضمنت الجولة كذلك التفتيش على مخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات للوقوف على آخر تطورات استلام المخازن وتشديد الإجراءات ومراحل إعادة تأهيلها.

يشار إلى أن الانتخابات العراقية المقررة في الـ10 من اكتوبر/ تشرين الأول المقبل تواجه دعوات للمقاطعة، ومنها ما أكده زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الذي قال إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب، مشيرا إلى أنه لن يشارك في الانتخابات "حفاظا على ما تبقى من البلاد".

كما أعلن الحزب الشيوعي العراقي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية كذلك إضافة إلى المنبر العراقي وغيرها من القوى والأحزاب العراقية.

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