في هوغ كونغ.. محامي ينسحب من انتخابات جمعية القانون بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

تخلى عضو في مجلس جمعية القانون في هونغ كونغ اليوم السبت، عن محاولته الترشح لإعادة انتخابه الأسبوع المقبل، بسبب مخاوف على سلامته وسلامة أسرته.

وحسب رويترز فإن انتخابات الثلاثاء لعضوية جمعية القانون، وهي هيئة مهنية ومنظم لـ 12 ألف محامٍ، تأتي في الوقت الذي يرى فيه كثيرون أن النظام القانوني في هونغ كونغ يواجه ضغوطًا من قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين.

وعلى الرغم من أن المسؤولين في هونغ كونغ وبكين رفضوا هذه المخاوف، إلا أن استطلاعات الرأي التي عادة ما تكون منخفضة المستوى، اجتذبت مستويات غير عادية من التدقيق من قبل وسائل الإعلام الموالية لبكين وكبار المسؤولين في المدينة.

وكانت بكين تشدد سيطرتها على هونغ كونغ، أكثر مدن الصين حرية منذ أن أعادت بريطانيا المستعمرة السابقة في عام 1997.

وأثار قانون الأمن القومي العام الماضي حالة من الجدل في أنحاء هونغ كونغ، وأدى إلى اعتقال العشرات من السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية، وكذلك حل اتحاد المعلمين في المدينة وجماعات الحقوق المدنية.

وقال المحامي جوناثان روس في بيان "من أجل سلامتي وسلامة عائلتي، أعلن عزمي على سحب اسمي كمرشح"، دون أن يحدد المخاطر التي تنطوي على ما يعتبر خطوة نادرة.

وأكد أنه "يوم مخز ومحزن لهونغ كونغ أن انتخابات مجلس مؤسستنا المشرفة قد وصلت إلى هذا المستوى"

وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني: "أي شخص لديه أسباب للاعتقاد بأن سلامته مهددة، قد يطلب المساعدة من الشرطة".

في حين يُنظر إلى جمعية القانون على أنها أكثر تحفظًا من نقابة المحامين، فإن كلا الهيئتين كان لهما دور رقيب على التغييرات القانونية، ويتم تمثيلهما في لجنة توصي بتعيين القضاة.

من جهتها كانت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام قد أكدت الأسبوع الماضي أن حكومتها ستدرس قطع العلاقات مع جمعية القانون إذا "طغت عليها السياسة".

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