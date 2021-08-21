وكالة: أوزبكستان تستقبل 400 لاجئ إضافي من أفغانستان

استقبلت أوزبكستان 400 لاجيء أفغاني على أراضيها، ووضعتهم في مساكن مؤقتة.

وحسب رويترز فقد أكدت وسائل إعلامية اليوم السبت نقلا عن مصدر مطلع، أن أوزبكستان استقبلت نحو 400 لاجئ آخر من أفغانستان، ووضعتهم في مساكن مؤقتة بالقرب من الحدود الأفغانية.

ولم يتضح عدد الأفغان الذين عبروا الحدود إلى الجمهورية السوفييتية السابقة فيما اجتاح مقاتلو طالبان أفغانستان.

وقد نفت حكومة طشقند أن يكون من بين اللاجئين شخصيات أفغانية بارزة مثل الزعيم الأوزبكي عبد الرشيد دستم.

وأكد المصدر أن نحو 650 ضابطا أفغانيا من الوحدات التي يقودها دستم كانوا بالفعل في نفس المركز الصحي.

وبالأمس أعلنت أوزبكستان، أنها أعادت 150 لاجئًا أفغانيًا إلى أفغانستان بموجب اتفاق مع طالبان وبعد طلبات من اللاجئين أنفسهم.

يشار إلى أن بيانا صدر عن مكتب المدعي العام الأوزبكستاني، أوضح أن مئات الجنود فروا إلى أوزبكستان على متن 22 طائرة حربية، و24 طائرة هليكوبتر، من بينها طائرة اصطدمت بمقاتلة أوزبكستانية مرافقة ما أدى لتحطمهما.

وذكر البيان أن 585 جنديا أفغانيا وصلوا على متن طائرات، بينما عبر 158 آخرين الحدود سيرا على الأقدام يوم الأحد.

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