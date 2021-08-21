ميركل: الجيش الأفغاني انهار بوتيرة مذهلة

أقرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم السبت، بأن مقاومة الجيش الأفغاني ضد مقاتلي "طالبان" أسيء تقديرها.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قالت ميركل: "انهار الجيش الأفغاني بوتيرة مذهلة"، لافتة إلى أنهم كانوا يتوقعون "أن تكون المقاومة أقوى".

وبخصوص أولويات ما تراه ألمانيا في الوقت الحالي، قالت المستشارة الألمانية: "التركيز الآن ينصب على إنقاذ الناس من أفغانستان، لكن في وقت لاحق ستكون هناك حاجة لإجراء مناقشة حول ما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه".

تصريحات ميركل جاءت خلال حضورها الحملة الانتخابية المركزية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في برلين.

وفي سياق آخر، دعت المستشارة الألمانية إلى انتخاب أرمين لاشيت لمنصب المستشار الاتحادي المقبل.

وقالت: "على مر السنين رأيت لاشيت كسياسي لا يمثل الحرف "سي" بالنسبة له مجرد حرف، بل هو البوصلة في كل ما يفعله"، مشيرة إلى اسم الحزب الديمقراطي المسيحي.

وتعتبر مشاركة ميركل، السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا حاليًا، جزءًا مهمًا من الحملة الانتخابية للاتحاد.

** تابع المزيد من أخبار حركة طالبان على سبوتنيك