الرئيس المكسيكي يدعو مواطنيه إلى الدخول للملاجيء بسبب إعصار غريس

حث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الناس في خمس ولايات على البحث عن مأوى من الملاجيء أو المرتفعات للهروب من خطر إعصار غريس.

وقال لوبيز أوبرادور على تويتر "أطلب من سكان مناطق فيراكروز وبويبلا وسان لويس بوتوسي وتاماوليباس وهيدالغو أن يلجأوا إلى الأماكن المرتفعة مع الأقارب وفي الملاجئ التي يتم إنشاؤها".

Me sumo al llamado que se está haciendo de pedir a la gente de la región de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo que busque refugio en partes altas con familiares y en albergues que se están instalando. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 21, 2021

وقال إن الآلاف من عمال الطوارئ من خدمة الحماية المدنية والجيش ومرفق الكهرباء التابع للدولة، قد تم تأهيلهم للتعامل مع الإعصار.

Están pendientes, informando y en apoyo, 7 mil 829 elementos de Protección Civil del estado y de la federación, así como personal de las secretarías de la Defensa y de Marina y de la Comisión Federal de Electricidad. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 21, 2021

وكان إعصار غريس قد ضرب شرق المكسيك بأمطار غزيرة ورياح عاصفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وحسب رويترز فقد أدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي، وسقوط الأشجار بعد أن أصبح أحد أقوى العواصف التي تضرب ساحل الخليج في البلاد منذ سنوات.

كانت غريس تثير رياحًا قصوى تبلغ 125 ميلاً في الساعة (201 كم في الساعة)، وهي فئة 3 على مقياس سافير سيمبسون المكون من خمس درجات، عندما اصطدمت بالساحل بالقرب من منتجع تيكولوتلا في ولاية فيراكروز في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقالت السلطات الفيدرالية إن معظم مناطق وسط وشرق المكسيك ستتعرض لأمطار غزيرة، لكنها لم تقدم أي معلومات مبكرة عن الأضرار التي سببتها غريس.

وأظهرت لقطات فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأضرار التي لحقت بالمباني، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من حدوث عاصفة خطيرة، عندما يتم دفع مياه البحر فوق مستويات المد الطبيعية، عندما ضرب الإعصار المدينة.

وبحلول الساعة 7 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا (1200 بتوقيت جرينتش) ، كانت عاصفة من الفئة 1 مع رياح قصوى سرعتها 90 ميلاً في الساعة (150 كم / ساعة).

وقال المركز ومقره ميامي إن المركز كان على بعد 60 ميلا (100 كيلومتر) شرق وشمال شرق مكسيكو سيتي، قبل أن تضرب غريس الأرض.

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