طالبان تفرض نظاما حول مطار كابول

قال شهود عيان إن حركة "طالبان" الأفغانية فرضت، اليوم الأحد، بعضا من النظام حول مطار العاصمة كابول.

وحسب "رويترز" فإن الشهود أكدوا أن الحركة قد نظمت الدخول إلى المطار عن طريق تشكيل طوابير من الراغبين في الدخول، خارج البوابات الرئيسية للمطار، ولم تسمح للحشود بالتجمع في محيطه.

ولفت الشهود إلى عدم وجود عنف أو فوضى عند المطار منذ فجر اليوم، مؤكدين وجود طوابير طويلة تتشكل على الرغم من أن الوقت كان مبكرا للغاية.

وفي سياق عمليات الإجلاء أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده سيّرت أربع رحلات جوية إلى كابول مساء السبت لإجلاء أكثر من 300 شخص من بينهم أستراليون وأفغان يحملون تأشيرات، ومواطنون من نيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا، قد نصحتا رعاياهما في أفغانستان بعدم الذهاب إلى مطار كابول أمس السبت، وحذرتا من مخاطر أمنية مع احتشاد الآلاف سعيا إلى الفرار من البلاد.

وعن ضحايا التجمعات في مطار كابل قال مسؤولون بحلف شمال الأطلسي وطالبان إن ما لا يقل عن 12 شخصا قُتلوا في المطار وحوله منذ الأحد الماضي، سواء كان ذلك بطلق ناري، او من خلال التدافع.

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