محافظ نيويورك يطالب مواطنيه بالبقاء في المنازل ويحذر من إعصار هنري

تعرضت مدينة نيويورك، أكبر مدينة في الولايات المتحدة، لتحذير من عاصفة استوائية.

ففي تغريدة على موقع "تويتر"، حث المحافظ بيل دي بلاسيو السكان على البقاء في منازلهم يوم الأحد واستخدام وسائل النقل العام إذا كانوا بحاجة إلى السفر.

In response to #HurricaneHenri making landfall in Long Island tomorrow, I am declaring a State of Emergency in New York City.



Read more: https://t.co/sXgQUWnxsV — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 21, 2021

ووجه بلاسيو الشكر لرواد حفل استجابوا للتحذيرات وخرجوا مبكرا من الحفل، بعد أن حذرهم قائلا: "نظرًا لاقتراب الطقس القاسي، يتعين على جميع الذين يحضرون الحدث الانتقال بهدوء إلى أقرب مخارج والتوجه إلى مناطق خارج الحديقة".

While it's disappointing that tonight's concert had to end early, the safety of everyone in attendance had to come first.



To everyone who came out tonight: thank you. Thank you for showing the world that New York City is coming back stronger than ever before. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 22, 2021

وقال: "نحن مستمرون في مراقبة هذه العاصفة وسنقوم بتحديث سكان نيويورك حسب الضرورة. ترقبوا.."

وقال مسؤولو إدارة الطوارئ إن هطول الأمطار الغزيرة والرياح المدمرة قد تغمر الطرق وتقلل من الرؤية طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وتوجه إعصار هنري صوب جنوب نيو إنغلاند ولونغ آيلاند اليوم الأحد، مهددًا المنطقة برياح عاتية وعواصف وهطول أمطار غزيرة.

وحسب رويترز فبحلول الساعة الثانية صباحًا (0600 بتوقيت جرينتش)، كان هنري يقع على بعد 135 ميلًا (215 كم) جنوب شرق مونتوك بوينت في لونغ آيلاند في ولاية نيويورك، وفقًا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

ولفت المركز إلى أن الإعصار كان يحمل رياحًا قوية بلغت سرعتها 75 ميلاً في الساعة (120 كم / ساعة) وتتجه شمالاً.

وقال إنه من المتوقع أن يضرب هنري لونغ آيلاند أو جنوب نيو إنجلاند في وقت لاحق يوم الأحد ، ليضرب الأرض بقوة الإعصار أو بالقرب منها، لافتا إلى أن أكثر من 42 مليون شخص في المنطقة تعرضوا للتحذير من إعصار أو عاصفة استوائية يوم السبت.

وحذر المركز من أن هنري يمكن أن يتسبب في حدوث هبوب عواصف - عندما يتم دفع مياه المحيط فوق مستواها الطبيعي - من 3 إلى 5 أقدام (1 إلى 1.5 متر) في بعض المناطق ، بالإضافة إلى هطول الأمطار الغزيرة.

وتعرضت أجزاء من لونغ آيلاند ونيو هافن، كونيتيكت، لتحذيرات من الإعصار، وكانت أجزاء أخرى من نيو إنغلاند، مثل مارثا فينيارد ونانتوكيت، تحت المراقبة والتحذيرات من العواصف الاستوائية والعواصف.

** تابع المزيد من أخبار الولايات المتحدة الأمركيية على سبوتنيك