وزير ألماني يتحدث عن 1800 عائلة أفغانية يحق لها مغادرة البلاد

تحدث وزير التنمية الألماني غيرد مولر، عن 1800 عائلة أفغانية، قال إنه يحق لها مغادرة أفغانستان وفقا للمعايير التي وضعتها الحكومة الألمانية.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن وسائل إعلام ألمانية قال مولر: "في مجال التعاون الإنمائي وحده ، يحق لـ 1800 عامل محلي وعائلاتهم مغادرة البلاد وفقًا للمعايير التي وضعتها الحكومة الفيدرالية".

وأكد الوزير الألماني أنه قد تم الاتفاق على وضع العمال الأفغان المحليين وأزواجهم وأطفالهم القصر على قوائم الخروج.

ولفت إلى أنه "في الحالات الفردية، من غير الإنساني فصل العائلات وهذا هو السبب في أنه يجب تغيير ذلك".

ووفقًا لمجلة "شبيجل" الألمانية، تقدم وكالة مساعدات التنمية الألمانية "جي آي زد" للموظفين الأفغان المحليين راتبًا سنويًا كمكافأة إذا بقوا في أفغانستان واستمروا في العمل لديها.

ومع ذلك، سيتعين عليهم أيضًا أن يضمنوا كتابيًا أنهم لن يسجلوا في برنامج حماية الموظفين المحليين التابع للحكومة الفيدرالية.

يشار إلى أن الجيش الألماني أكد مساء أمس أنه قام بإجلاء المزيد من الأشخاص من أفغانستان، حيث تم نقل 2134 شخصًا بـ18 رحلة جوية.

وأضاف أن "الوضع الأمني في المطار يجعل رحلات الإجلاء صعبة وهي مستمرة حتى اليوم".

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