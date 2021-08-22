إلى أصحاب كارت ميزة بنك مصر... التحويل متوقف مؤقتا

أكد مسؤول في بنك مصر إيقاف التحويل على كروت ميزة التابعة للبنك، لافتا إلى أن الإيقاف سيكون مؤقتا.

وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي، قال رئيس مجلس إدارة البنك، محمد الإتربي، إن إيقاف التحويل سببه وجود تشكيل عصابي قام بالسطو على أرصدة بعض العملاء.

وعزا الإتربي قدرة التشكيل على القيام بعملية السطو إلى مشاركة بعض العملاء بياناتهم مع آخرين.

وقد تعرضت عميلة في فرع البنك بمدينة سمالوط، إضافة إلى آخرين، لعملية سطو على حساباتهم، عقب مشاركة بياناتهم مع آخرين.

وأشار الإتربي إلى أن عملية تتبع الأموال المحولة إلكترونيا صعبة للغاية، وذلك لاستغلاله من المحتالين على بعض أرصدة العملاء.

وقال إن كارت "ميزة" لا توجد فيه مشكلة ولكن تحويل الأموال من حساب إلى حساب يسهل مراقبتها لكن التحويل من حساب لكارت "ميزة" من الصعب تتبعه.

وفيما لفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى أن التشكيل العصابي قام بـ13 واقعة نصب بمبالغ تجاوزت 2 مليون و700 ألف جنيه، توقع أن يتم القبض عليه خلال الأيام القادمة بجهود الأجهزة الأمنية.

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