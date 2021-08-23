"الصحة التونسية" تعلن الأحد المقبل يوما وطنيا مفتوحا للتلقيح

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنها حددت يوم الأحد المقبل ليكون يوما وطنيا مفتوحا للتلقيح ضد فيروس كورونا.

وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أنها ستنظم يوما وطنيا للتلقيح الأحد المقبل، 29 أغسطس/ آب، في مختلف ولايات الجمهورية.

وأوضح البيان أن هذا اليوم سيتم تخصيصه لبعض الفئات، منها من تجاوزوا سن الـ40 عاما فما فوقها، والمسجلون حتى الـ26 من أغسطس في منظومة إيفاكس.

أيضا سيشمل التلقيح في هذا اليوم من تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، لكن القرار اشترط موافقة الوالدين.

يشار إلى أن هذا اليوم يعتبراليوم الثالث الذي تقوم الوزارة بتنظيمه، لافتة إلى أنه تنفيذا لقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

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