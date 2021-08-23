وكالة: وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لجعل اللقاح إلزاميا لجنودها

تخطط وزارة الدفاع الأمريكية لجعل التطعيمات إلزامية لجميع الجنود بعد الموافقة الكاملة على لقاح كورونا منشركة "فايزر-بيونتك".

وحسب "رويترز"، أكد المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، أنه يجري العمل على تحديث مماثل لإرشادات اللقاح.

وبعد ثمانية أشهر جيدة من الموافقة الطارئة، وافقت إدارة الغذاء والدواء على اللقاح من الشركة التي يقع مقرها في ماينز وشريكتها الأمريكية كأول لقاح في الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك فيما لا تزال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا توصي بلقاح "فايزر-بيونتك" للأطفال دون سن الثانية عشرة.

من جهتها تقول جانيت وودكوك، رئيسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، "إنك بحاجة إلى مزيد من البيانات للتأكد من أن اللقاح آمن للأطفال الصغار".

في السابق، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر-بيونتك"، وينطبق هذا على الاستخدام من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر؛ فيما تظل الموافقة الطارئة لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

يشار إلى أن نيويورك تفرض متطلبات التطعيم على جميع معلمي المدارس العامة ومسؤولي التعليم، بينما أعلن العمدة، بيل دي بلاسيو، أنه "سيتعين عليك تلقي جرعة تطعيم واحدة على الأقل بحلول 27 سبتمبر"، وقال في مؤتمر صحفي "نريد أن تكون مدارسنا آمنة للغاية طوال العام".

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