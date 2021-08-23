العاهل الأردني: روسيا تقوم بالدور الأكثر دعما للاستقرار في الشرق الأوسط

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن الدور الروسي في الشرق الأوسط، ولا سيما في الملف السوري، هو الأكثر دعما للاستقرار.

ونقل بيان للديوان الملكي عن العاهل الأردني قوله، خلال لقاء قمة جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الاثنين، اعتباره " أن روسيا تقوم بالدور الأكثر دعمًا للاستقرار فيما يتعلق بالتحديات في سوريا، مثمنًا دورها ودور الرئيس بوتين في منطقة الشرق الأوسط كعنصر استقرار في خضم التحديات التي تواجهها".

وأكد أن لروسيا دورا تاريخيا في عملية السلام بالشرق الأوسط، معربًا عن اعتقاده، وبعد اللقاء بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، بـ"إمكانية إعادة إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتحسين ظروف حياة الشعب الفلسطيني".

وكان الكرملين قد ذكر في بيان له أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، اليوم الاثنين، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يزور روسيا في زيارة عمل.

يشار إلى أن الزعيمين سيناقشان حالة وآفاق التعاون الروسي الأردني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والتقنية وغيرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي.

وقال مكتب الملك الأردني إن "جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر وطنه متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو حيث سيجري جلالة الملك اليوم الاثنين مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وكانت آخر مرة التقى فيها قادة روسيا والأردن في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في سوتشي، كما أجرى بوتين وعبد الله الثاني محادثة هاتفية في يوليو/ تموز 2020، ناقشا خلالها، بحسب خدمة الكرملين الصحفية، مكافحة فيروس كورونا والوضع في سوريا وليبيا.

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