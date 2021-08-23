المغرب يقرر تطعيم 4 ملايين تلميذ ويؤجل موعد الدراسة

أجلت الحكومة المغربية موعد بدء العام الدراسي إلى الـ10 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبحسب تصريحات نقلها موقع "هسبريس" المغربي عن مصادر وصفها بالمطلعة، فإن السبب لهذا التأجيل هو قرار الحكومة تطعيم قرابة 4 ملايين تلميذ تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما.

وأكدت المصادر أن الحكومة اختارت لتطعيم التلاميذ لقاح "فايزر- بيونتك" الأمريكي، على أن تتنتهي عملية التطعيم قبيل بدء العام الدراسي.

وفيما أكدت المصادر أن وزارة الصحة المغربية خططت لتطعيم 250 ألف تلميذ في اليوم الواحد، لفتت إلى أن الوقت ربما "لا يكفي لتطعيم كل هذا العدد من التلاميذ، إلا أنه من المهم أن يحصل الأطفال، على الأقل، على الحقنة الأولى قبل انطلاق الموسم الدراسي بشكل فعلي".

من جهته أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن بدء العام الدراسي يأتي في "سياق يتميز باستمرار جائحة كورونا، وصعوبة التنبؤ بالوضعية المستقبلية"، لافتا إلى أن هناك اعتبارات كثيرة منها المنحى التصاعدي لعدد الإصابات، وانتشار متحورات جديدة للفيروس أشد عدوى وتباين في الحالة الوبائية بين مختلف المناطق والأقاليم والجهات.

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