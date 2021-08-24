وزير الخارجية الإيطالي: نعمل على عقد جلسة لمجموعة العشرين بخصوص أفغانستان

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إن روما تعمل على تنظيم قمة مخصصة لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بشأن أفغانستان.

وحسب "رويترز"، قال دي مايو لأعضاء البرلمان في جلسة استماع برلمانية: "نظرا لهيكلها وتمثيلها، يمكن أن تكون مجموعة العشرين منصة متعددة الأطراف لإدارة مسؤولة ومنسقة للتحديات العالمية".

وتريد إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، مناقشة معمقة بشأن أفغانستان.

وقال دي مايو: "بصفتنا رئيس مجموعة العشرين، فإننا نتحمل مسؤولية مهمة في تعزيز إجماع دولي حول النقاط الرئيسية للاستراتيجية التي سيتم تبنيها".

يشار إلى أن بيانا للبيت الأبيض كان قد أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأسبوع الماضي، بشأن الوضع في أفغانستان، واتفقا على عقد اجتماع افتراضي لزعماء مجموعة السبع لمناقشة وضع استراتيجية ونهج مشترك.

هذا وبسطت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول الأحد الماضي.

كما غادر الرئيس أشرف غني البلاد قُبيل دخول مسلحي طالبان قصره الرئاسي بالعاصمة كابول، وأعلن غني، عقب مغادرته، أنه قرر مغادرة البلاد "لتفادي إراقة الدماء"، لافتا إلى أن طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول، من أجل الإطاحة به.

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