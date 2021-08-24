نيجيريا توافق على لقاح "سينوفارم" وكوفاكس يخصص لها أكثر من 7 مليون جرعة منه

وحسب "رويترز"، قال الدكتور فيصل شعيب، رئيس وكالة الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، إن نيجيريا وافقت مؤخرا على لقاح "سينوفارم" الصيني ضد فيروس كورونا.

وأكد أنه تم تخصيص 7.7 مليون جرعة من اللقاح لنيجيريا من خلال مخطط "كوفاكس" الذي يهدف إلى توفير اللقاحات للدول النامية.

يأتي هذا التأكيد في حين لم يحدد شعيب متى ستصل جرعات "سينوفارم" أو يتم تناولها.

يشار إلى أن الحالات آخذة في الارتفاع في نيجيريا مع زيادة الإصابات اليومية الجديدة 10 أضعاف عن المستويات التي شوهدت في يوليو/ تموز الماضي.

وتعتبر نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، وقد قامت بتلقيح جزء صغير فقط منهم، ويرجع ذلك بحد كبير إلى نقص الإمدادات.

وقد تلقى حتى الآن نحو مليوني شخص، أو 1٪ من السكان، جرعة واحدة من اللقاح، بينما تلقى أقل من مليون شخص جرعتين.

واستؤنف طرح اللقاحات، الذي كان قد توقف في الـ 9 من يوليو، بسبب نفاد الإمدادات بعد المرحلة الأولى، في 16 أغسطس/ آب.

وخلال المرحلة الأولى، استخدمت نيجيريا جرعات لقاح "أسترازينيكا" التي تلقتها من خلال برنامج "كوفاكس".

وسجلت نيجيريا 187.588 حالة إصابة بكورونا، و2276 حالة وفاة منذ بداية الوباء، وفقًا للبيانات الرسمية، على الرغم من أن الأرقام قد تكون أعلى بكثير نظرًا لأنه تم اختبار 2.7 مليون عينة فقط.

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