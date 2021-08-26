إعلام: بيرسي تاو وميكسون وصلا الأهلي من أجل الكشف الطبي

قالت تقارير إعلامية، إن بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، ولويس ميكسون لاعب سيمبا التنزاني، قد وصلا إلى النادي الأهلي، من أجل الخضوع للكشف الطبي.

وحسب تصريحات نقلها موقع "يلا كورة"، عن مصادر فإن تاو يخضع حاليا للكشف الطبي في أحد مستشفيات القاهرة، تمهيدا لتوقيعه العقود وإعلان إتمام الصفقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولفت المصدر إلى أن ميكسون أنهى بالأمس الأربعاء إجراءات الكشف الطبي الخاص به، في المستشفى نفسه، مؤكدا أن اللاعبين من المتوقع انضمامهما لتدريبات الأهلي الجماعية بعد يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قد أبدى رغبته سابقا في ضم لابع بايتون بيرسي تاو، نظرا لأنه تولى تدريبه سابقا وقت أن كان مديرا فنيا لفريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وكانت وسائل إعلام مصرية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت ما قالت إنها صور ومقاطع فيديو للاعب برايتون الإنجليزي بيرسي تاو، داخل المقر الرئيسي للنادي الأهلي المصري.

وتظهر الصور والفيديوهات المتداولة بيرسي تاو، في جلسة تصوير وهو يستعرض مهارته بالكرة داخل ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، مرتديا الزي الرسمي للنادي الأهلي.

وبداية الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية، أن المفاوضات بين بيرسي تاو والنادي الأهلي المصري، اقتربت من الانتهاء.

وقالت الصحيفة إن الأهلي تعاقد رسميا مع بيرسي تاو، وتوصل لاتفاق يقضي بحصوله على مبلغ يتجاوز المليون دولار بقليل.

كما اتفق النادي مع بيرسي تاو، لاعب نادى برايتون الإنجليزي، على حصوله على بعض الحوافز والامتيازات الأخرى المتعلقة بنسبة التهديف والحصول على البطولات.

واتفق مسؤولو القلعة الحمراء، مع النادي الإنجليزي، على دفع 3 ملايين دولار، وبعض الامتيازات، بعدما طلب الأخير مبلغ 5 ملايين دولار.

وترتبط الامتيازات بمعدل تهديف اللاعب وحصوله على البطولات بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع.