الرائد السعودي يعيد ترتيب دوري محمد بن سلمان

أعاد فريق الرائد السعودي ترتيب دوري محمد بن سلمان بعدما نجح في الصعود إلى مكان الوصيف، عقب فوزه على فريق الحزم بهدفين بلا رد.

وحسب موقع "المواطن" السعودي فاز فريق الرائد على فريق الحزم بثنائية نظيفة وصعد إلى وصافة دوري محمد بن سلمان.

وفيما فاز الرائد على الحزم، فقد تعادل في اليوم نفسه فريق الأهلي مع فريق ضمك السعودي.

وبفوز الرائد فإنه يتقاسم الصدراة في دوري محمد بن سلمان مع فريق الهلال برصيد ست نقاط، فيما تأتي المراكز من الثالث إلى السادس من نصيب أندية الاتفاق والفيصلي والفيحاء وضمك برصيد 4 نقاط لكل منهم.

ويشغل كل من النصر والاتحاد والأهلي والباطن وأبها المراكز من السابع إلى الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط.

أما الحزم فيملك نقطتين في المركز الثاني عشر، بينما يُوجد نادي الشباب في المركز الـ13 برصيد نقطة، ويأتي بعده التعاون والفتح والطائي في المراكز الـ14 والـ15 والـ16.

يشار إلى أن 3 مباريات ستلعب اليوم، منها الفتح مع الشباب، وأبها مع الاتفاق، والنصر مع التعاون.

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