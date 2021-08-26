مدبولي: السيسي وجه بضرورة تطعيم جميع العاملين في التعليم قبل بدء الدراسة

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ضرورة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بمرفق التعليم المصري قبل بدء العام الدراسي.

وحسب ما نشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال مدبولي: إن هناك توجيها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بمرفق التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، ضد فيروس كورونا، قبل بدء العام الدراسي.

تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري والذي عُقد اليوم الخميس، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسته.

وشدد رئيس الحكومة على أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين سير العمل بهذا الشأن، وهناك توجيهات من الرئيس بضرورة الانتهاء من هذه المهمة قبل بدء العام الدراسي.

وفي سياق آخر ناقش اجتماع الحكومة المصرية عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ من أجل ضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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