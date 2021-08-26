هل يشارك محمد صلاح بعد إعلان البدري وجوده في قائمة المنتخب؟

ضمت قائمة المنتخب المصري لكرة القدم 27 لاعبا، منهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني نجم الأرسنال، في حال وافقت رابطة الدوري الإنجليزي على وجودهما.

وحسب ما أعلنه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، فإن هذه القائمة هي التي ستخوض مبارتي أنجولا والجابون، وذلك ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسيخوض المنتخب المصري مبارتي أنجولا والجابون، في الأول والخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، على التوالي، وذلك في الجولة الأولى والثانية من التصفيات.

وقد جاءت القائمة لتشمل كلا من محمد الشناوي، الهاني سليمان، محمد أبوجبل، في حراسة المرمى، وأكرم توفيق، باهر المحمدي، عمر جابر، أيمن أشرف، محمد عبدالشافي، أحمد أبوالفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، علي جبر، في خط الدفاع.

أما خط الوسط ففيه طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، عبد الله السعيد، محمد النني.

وفي الهجوم كل من رمضان صبحي، صلاح محسن، محمد شريف، مصطفي محمد، أحمد حسن كوكا، محمد مجدي "أفشة"، محمد صلاح.

وسوف ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس/ آب الجاري، فيما يترقب الجميع موافقة رابطة الدوري الإنجليزي على مشاركة كل من صلاح والنني، بعد بيانها الرسمي الذي رفضت فيه سفر لاعبي بريميرليج إلى دول القائمة الحمراء خلال فترة التوقف الدولي ومن بينهم مصر.