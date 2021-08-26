جنوب إفريقيا تعتمد خطة بناء محطات نووية لتقليل الاعتماد على الفحم

أيدت هيئة تنظيم الطاقة في جنوب إفريقيا اليوم الخميس خطة حكومية طويلة الأجل لبناء وحدات جديدة للطاقة النووية.

وحسب رويترز فإن هذه الخطوة قد تساعد في تحويل البلاد بعيدًا عن الفحم إلى وسائل أقل كثافة للكربون لتوليد الكهرباء. .

ويمتلك الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في إفريقيا المحطة النووية الوحيدة العاملة في القارة، وهي منشأة بقدرة 1900 ميغاواط خارج كيب تاون تم بناؤها في ظل نظام الفصل العنصري.

وتتضاءل الطاقة النووية مقارنة بالفحم الذي ينتج أكثر من 80٪ من طاقة جنوب إفريقيا، مما يجعلها أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القارة.

وقد بلغت قدرة حرق الفحم 37000 ميغاواط العام الماضي، في حين أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق، مثل الطاقة النووية لا تضخ ثاني أكسيد الكربون في الهواء ، بلغت أكثر من 4000 ميغاواط.

وبينما تحدثت الحكومة عن إضافة المزيد من المفاعلات النووية لسنوات، شكك محللون في أن يتم بناؤها بالنظر إلى التكلفة العالية المترتبة على ذلك.

ففي عام 2018، تخلت الحكومة عن مشروع توسعة نووي ضخم بقدرة 9600 ميغاواط برعاية الرئيس السابق جاكوب زوما والذي شابته مزاعم فساد ، لكن بعد عام أعادت إحياء المشروع على نطاق أصغر.

وكتب وزير الطاقة، جويدي مانتاش، إلى الجهة المنظمة نيرسا في أغسطس من العام الماضي، مشيرًا إلى عزم الحكومة على شراء 2500 ميغاواط من الطاقة النووية الجديدة للعمل بعد عام 2030.

وقالت نهلانهلا جوميد، وهي مسؤولة كبيرة في نيرسا مسؤولة بشكل أساسي عن تنظيم الكهرباء، إن أعضاء الهيئة التنظيمية نظروا فيما إذا كانت المشتريات النووية المقترحة تتماشى مع قانون تنظيم الكهرباء والسياسة الحكومية المنشورة.

ومن بين شروط الموافقة، قالت اللجنة الفرعية للكهرباء في نيرسا الأسبوع الماضي إن المشتريات يجب أن تتم بوتيرة ونطاق يمكن أن تتحمله الدولة وأن تكون عملية المناقصة شفافة وتنافسية.

وقال خبير الطاقة المحلي كريس يلاند إن الخطوات المهمة مثل موافقة الخزانة الوطنية معلقة وإنه لا يتوقع أن تطلب الحكومة عطاءات وشيكة من موردي المواد النووية.

ومنعت مجموعات المجتمع المدني المشروع النووي في عهد زوما في المحاكم وتعارض أيضًا الخطة الأخيرة، معتبرة أنها خيار مكلف عندما تتعرض المالية العامة لضغوط هائلة بسبب أزمة فيروس كورونا.