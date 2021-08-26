الهند تسمح لطائرات بوينغ737 بالتحليق بعد حظر لمدة عامين

أعلنت هيئة تنظيم السلامة الجوية في الهند اليوم الخميس، أنها سمحت لطائرة بوينغ 737 ماكس بالتحليق، منهية ما يقرب من عامين ونصف العام من منعها.

وحسب رويترز فإن المديرية العامة للطيران المدني "دي جي سي إيه" كانت قد طلبت ذلك، مؤكدة في طلبها أنها راقبت عن كثب الاتجاه العالمي غير الأساسي لطائرة 737 ماكس، ولاحظت "عدم وجود تقارير غير مرغوب فيها" مع 34 شركة طيران في جميع أنحاء العالم تشغل حاليًا 345 طائرة ماكس.

وقد تم إيقاف تشغيل الطائرة 737 ماكس في جميع أنحاء العالم في مارس 2019 بعد حادثين مميتين في خمسة أشهر أسفرا عن مقتل 346 شخصًا، مما أدى إلى إغراق شركة بوينج في أزمة مالية تفاقمت بسبب الوباء.

وقالت بوينج في بيان لها، إن قرار المديرية العامة للطيران المدني يعد علامة فارقة نحو إعادة الطائرة 737 ماكس بأمان إلى الخدمة في الهند، مضيفة أنها تواصل العمل مع المنظمين والعملاء لإعادة الطائرة إلى الخدمة في جميع أنحاء العالم.

وكانت حوالي 175 دولة قد سمحت لبوينغ 737 ماكس بالعودة إلى الخدمة بعد الحظر، تاركة الصين باعتبارها السوق الرئيسي الوحيد الذي لم يمنح المنظمون فيه الضوء الأخضر لها.

وسيمنح التصريح لشركة بوينغ القدرة على تحقيق مبيعات أقوى لطائراتها الصغيرة، في الهند حيث تهيمن شركة إيرباص، المنافسة على الأجواء بأسرتها المكونة من طائرات "إيه 320".

بينما لا تزال شركة بوينج تهيمن على سوق الطائرات ذات الجسم العريض في الهند، انخفضت حصتها من الطائرات ضيقة البدن بشكل حاد بعد زوال واحدة من أكبر عملائها، جيت إيرويز.

وتعد شركة سبيكجيت إلى تي دي، الهندية هي أكبر عملاء بوينج، و والوحيدة لطائرات ماكس، في البلاد، حيث لديها أكثر من 100 طائرة تحت الطلب.

ومع ذلك، فإن خطط الملياردير الهندي راكيش جونجهونوالا لإطلاق شركة طيران جديدة منخفضة التكلفة للغاية يمكن أن تمنح شركة بوينغ فرصة لاستعادة الأرض المفقودة.