إعلام: لجنة الانتخابات الأردنية وافقت على مقترح لجعل أعضاء المجلس 138

قالت تقارير إعلامية إن لجنة الانتخابات الأردنية قد وافقت على مقترح يجعل أعضاء مجلس النواب 138 نائبا.

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "عمون" الأردنية، عن مصادرها، فإن لجنة الانتخابات المنوط بها تحديث النظام الانتخابي قد وافقت على قانون يكون فيه عدد أعضاء المجلس 138 نائبا.

وبهذا القانون يزيد عدد أعضاء المجلس 8 أعضاء، عن العدد الموجود حاليا، من حيث أن عدد أعضائه بما فيهم الرئيس (130) عضواً.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة خصصت من هذه المقاعد ما عدده 41 مقعدا للقائمة الحزبية على مستوى الوطن.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات الأردنية هي إطار تفرع عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

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