وزارة الدفاع البريطانية: دخلنا المراحل الأخيرة لعمليات الإجلاء من أفغانستان

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن القوات البريطانية دخلت المراحل النهائية لإجلاء الأشخاص من مطار كابول وأغلقت منشآت المعالجة.

وحسب بيان نشرته "رويترز"، أكدت الوزارة أن الجهود ستركز الآن على إجلاء الرعايا البريطانيين، وغيرهم ممن سُمح لهم بالمغادرة، والموجودين بالفعل في المطار، لافتة إلى أنه لن يتم استدعاء أي أشخاص آخرين إلى المطار للإجلاء.

وأوضحت الوزارة أن بريطانيا أجلت حتى الآن أكثر من 13700 بريطاني وأفغاني، وهو ما يمثل ثاني أكبر جسر جوي للقوات الجوية للبلاد بعد جسر برلين الجوي في عام 1949.

من جهته قال وزير الدفاع بن والاس "ببالغ الأسف لم يتم إجلاء الجميع خلال هذه العملية".

وقال لتلفزيون "سكاي نيوز" في وقت لاحق، إن هجوم يوم الخميس على المطار، والذي أسفر عن مقتل العشرات، لم يسرع الجدول الزمني البريطاني لإنهاء عملية الإجلاء.

وأكد أن التهديد بشن مزيد من الهجمات سيتزايد مع اقتراب العملية من نهايتها.

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