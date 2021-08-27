مستخدمو الإنترنت في الصين يتجاوزون المليار شخص

موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقرير أصدره مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، اليوم الجمعة، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في الصين تجاوز مليار شخص.

التقرير الـ 48 للمركز، والصادر حول تطور الإنترنت في البلاد، اكد أنه واعتبارًا من يونيو/ حزيران 2021، فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين، مليار و11 مليونًا، بزيادة قدرها 21.75 مليون عن ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وفيما لفت التقرير إلى أن معدل انتشار الإنترنت بالبلاد بلغ 71.6%، أشار في الوقت ذاته، إلى أن نسبة المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا وأكثر، بلغت 28.0%، بارتفاع، خلال عام، بمقدار 5.2%.

يشار إلى أن هيئة تنظيم السوق في الصين قامت بوضع إرشادات جديدة لمكافحة الاحتكار تشدد من خلالها القيود الحالية التي يواجهها عمالقة التكنولوجيا في البلاد، فيما قال متابعون إن تلك الإرشادات تخص منصات الإنترنت بشكل واضح.

ويتمثل الدور الأساسي لهذه الإرشادات في أنها أولا ستضفي طابعا رسميا على مشروع قانون سابق لمكافحة الاحتكار، كان قد صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وثانيا تعمل للقضاء على الممارسات الاحتكارية الموجودة في السوق الصينية.

لكن وبحسب متخصصين فإن هذه الإرشادات ستفرض ضغوطًا جديدة على خدمات الإنترنت بالصين، بما في ذلك مواقع التجارة الإلكترونية مثل أسواق "تاوباو" و"تمال" التابعة لمجموعة "علي بابا" أو "جه دوت كوم".

وتنص تلك الإرشادات على منع الشركات من ممارسة مجموعة من السلوكيات، بما في ذلك إجبار التجار على الاختيار بين أفضل لاعبي الإنترنت في البلاد، وهي ممارسة طويلة الأمد في السوق.

وكانت هيئة تنظيم السوق الصينية قد أكدت أن هذه الإرشادات ستوقف السلوكيات الاحتكارية في اقتصاد المنصة وتحمي المنافسة العادلة في السوق.

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