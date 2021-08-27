تقرير: نسبة الألمان الذين يعملون من منازلهم تراجعت للشهر الثالث على التوالي

أظهر تقرير استقصائي في ألمانيا أن نسبة الموظفين الذين يعملون من منازلهم تراجعت في أغسطس/ آب الجاري، للشهر الثالث على التوالي.

وحسب التقرير الذي أعده معهد "آي إف أو" اليوم الجمعة، ونشرت "رويترز" نتائجه فإن 23.8% عملوا جزئيًا على الأقل من المنزل.

ولفت إلى أن شهر يوليو/ تموز كانت النسبة 25.5%، وفي يونيو/ حزيران، كانت 28.4%، وفي مايو/ أيار كانت 31.0%.

وقال أوليفر فالك، الخبير بالمعهد، موضحًا هذا الاتجاه: "أرقام التطعيم تتزايد، ويعود المزيد والمزيد من الموظفين إلى المكاتب".

لكن في أغسطس، كان التراجع أقل وضوحًا مما كان عليه في الأشهر السابقة، ولهذا قال فالك "هذا يشير إلى أن المعدل يجب أن يستقر عند مستوى أعلى مما كان عليه قبل كورونا".

ويمكن رؤية الانخفاض في جميع فروع الاقتصاد، في حالة مقدمي الخدمات، انخفض المعدل من 35.4 إلى 33.4% في الشهر المنتهي، في الصناعة من 18.1 إلى 16.4%، بالجملة من 17.2% إلى 15.8%، في التجزئة من 6.3% إلى 5.3%، وفي البناء من 6.3 إلى 5.0%.

وانخفضت حصة المكاتب المنزلية خصوصا، بشكل حاد بين شركات تصنيع الأدوية، من 35.8 إلى 15.7%.

ومع ذلك، نمت حصة المكاتب المنزلية عكس الاتجاه السائد في بعض الصناعات، على سبيل المثال في الصناعة الكيميائية، مع الشركات المصنعة للجلود والخشب وأعمال الخوص، وكذلك مع خدمات البريد والبريد السريع والمذيعين.

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