منظمة الصحة العالمية: نأمل في إقامة جسر جوي شمالي أفغانستان الأيام القادمة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تامل في إقامة جسر جوي في شمال أفغانستان خلال الأيام القادمة.

وحسب "رويترز" فإن المنظمة الدولية أكدت نفاذ الإمدادات الطبية في غضون أيام في أفغانستان، آملة في إنشاء جسر جوي إلى مدينة مزار الشريف شمالي البلاد بمساعدة باكستان.

من جانبه قال ريك برينان، مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إن مجموعات الإصابات وإمدادات الطوارئ للمستشفيات، وكذلك الأدوية لعلاج سوء التغذية المزمن بين الأطفال، من بين البنود ذات الأولوية، واصفًا الاحتياجات بأنها "هائلة ومتنامية".

وكانت عدة انفجارات وقعت أمس في أفغانستان بمحيط مطار كابول، قتل فيها 85 شخصا على الأقل، بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وقال برينان متحدثا من القاهرة في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف "في الوقت الحالي بسبب المخاوف الأمنية والعديد من الاعتبارات التشغيلية الأخرى، لن يكون مطار كابل خيارًا للأسبوع المقبل على الأقل".

وأوضح أن إحدى المشاكل التي تواجهها منظمته في أفغانستان الآن هي عدم وجود سلطة طيران مدني عاملة، لافتا إلى أنهم يعملون مع باكستان بشكل خاص في سياق مطار مزار الشريف.

وعلل ذلك بأنهم "يستطيعون العمل مع جهات الاتصال على الأرض التي توفر كل ما يلزم".

وقال برينان إن أسعار التأمين على السفر إلى أفغانستان "ارتفعت بشكل كبير بأسعار لم نشهدها من قبل، لذلك نحن نحاول القفز من خلال هذا الطوق في الوقت الحالي وبمجرد أن نتحدث عن ذلك نأمل أن نكون في الجو خلال 48 إلى 72 ساعة القادمة".

في سياق آخر قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن طلب "طالبان" (المحظورة في روسيا) لدعم إدارة مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية، بسبب مخاوف أمنية وعدم اليقين في أفغانستان، مضيفا أن المحادثات لا تزال جارية.

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