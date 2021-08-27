"التعليم السعودية" تعلن زمن الحصص في المراحل المختلفة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقسيمات الخاصة بالحصص المدرسية للعام الدراسي الجديد، والذي سيبدأ بعد غد الأحد.

وحسب ما نشرته الوزارة السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد حددت زمن الحصص الدراسية في المرحلة الابتدائية 28 دقيقة، لافتة إلى أن الفارق بين الحصص سيكون دقيقة واحدة، إضافة لـ8 دقائق في وقت الصلاة.

أما المرحلة المتوسطة فسيكون زمن الحصة فيها 45 دقيقة، مع 15 دقيقة كاستراحة وسط اليوم الدراسي، إضافة لـ 10 دقائق لصلاة الظهر.

وسيكون زمن الحصة 50 دقيقة في المرحلة الثانوية، وكذلك 15 دقيقة استراحة، و10 دقائق لصلاة الظهر.

#وزير_التعليم يتفقد مستوى الجاهزية في عدد من المدارس قبل بداية العام الدراسي.. ويؤكد أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح وتطبيق الإجراءات الاحترازيةhttps://t.co/8S8TAzHUSS pic.twitter.com/i2UV5bZYI7 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) August 26, 2021

وفي سياق آخر أكد وزير التعلم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ أثناء تفقده مستوى الجاهزية في عدد من المدارس قبل بداية العام الدراسي.. على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

استلام الكتب الدراسية.. بداية جادة لجيل المستقبل.. واشتياق يملأ المكان استعداداً للعام الدراسي..#لعودة_حضورية_آمنةhttps://t.co/KU6rZdwV6h pic.twitter.com/pFiyYxH2t6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) August 26, 2021

وقد شهدت المدارس منذ أمس الخميس حضوراً منظماً للطلبة خلال استلامهم للكتب الدراسية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" أثناء عمليات التسليم.

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