السعودية... غرامة 30 مليون ريال في انتظار أصحاب فيديو "مندي الكنغر"

أكد خبير قانوني سعودي أن عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة 30 مليون جنيه، في انتظار أصحاب فيديو مندي الكنغر الشهير.

وحسب جريدة عكاظ السعودية، أكد المستشار القانوني ماجد الأحمري أن "المادة 40 من قانون نظام البيئة، حددت عقوبة كل من يقتل أيا من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30.000.000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ولفت إلى أن المادة 26 من نظام البيئة تحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاءها.

وكان مجموعة من الشباب السعودي قد نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهم أثناء قيامهم بطهو حيوان الكنغر بطريقة المندي السعودي الشهيرة.

وقد أثار المقطع جدلا واسعا حول حماية الحيوانات المهددة بالانقراض من الإيذاء والذبح والقتل.

وتحدث المستشار القانوني عن عقوبة أخرى تنتظر أصحاب الفيديو الشهير، حيث أكد أنهم ارتكبوا مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، بحسبان أنهم روجوا مادة بصرية تمس النظام العام، وحرمة الحياة الخاصة، لافتا إلى أن مثل هذه المادة يعاقب فاعلها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أصدر بيانا حول فيديو مندي الكنغر، أكد فيه مخالفته لنصوص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الحيوانية الحية، وأيضا مخالفته للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

وقال إنه تم ضبط المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأن تطبيق الإجراءات النظامية حياله.

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