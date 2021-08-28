وكالة: البنتاغون أجرى محادثات مع الجيش الصيني للمرة الأولى منذ تولي بايدن الرئاسة

نقلت تقارير إعلامية عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن وزارة الدفاع، البنتاغون، أجرت محادثات مع الجيش الصيني للمرة الأولى منذ تولي بايدن الرئاسة.

وحسب رويترز فإن مسؤولا كبيرا بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أجرى محادثات مع الجيش الصيني تركزت على إدارة المخاطر بين البلدين.

ووفقا لتصريحات المسؤول الأمريكي فإن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين، تحدث الأسبوع الماضي مع الميجر جنرال الصيني هوانج شوبنغ نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي.

يشار إلى أن إدارة بايدن وصفت المنافسة مع الصين بأنها "أكبر اختبار جيوسياسي" في القرن الحالي.

وقد شهد أواخر عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مناكفات ذات طابع اقتصادي بين أمريكا والصين، حيث زادت أمريكا من عدد الشركات الصينية الموضوعة على القائمة السوداء.

** تابع المزيد من أخبار الولايات المتحدة الأمريكية على سبوتنيك