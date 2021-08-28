رئاسة أركان الجيش الكويتي: لم يتم استهداف أي قواعد أمريكية من خلال حدودنا

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الحدود الكويتية آمنة، ولم يتم استخدامها لاستهداف أي من القواعد الأمريكية في العراق.

وحسب ما نشرته الرئاسة العامة لأركان الجيش الكويتي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الحدود الكويتية آمنة ولم تشهد أية حوادث.

تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهه ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية



وتؤكد رئاسة الأركان العامة للجيش أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث. pic.twitter.com/zWPpiRQNoZ — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) August 27, 2021

وقالت: "تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية"، مؤكدة أن "الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث".

كما تهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بتحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد. — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) August 27, 2021

وطالبت الرئاسة العام لأركان الجيش الكويتي بضرورة "تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد".

وكان مصدر أمني عراقي قد تحدث عن إطلاق 3 صواريخ، مساء الجمعة، باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في منفذ سفوان على الحدود العراقية الكويتية، لافتا إلى سقوط صاروخين بالقاعدة وعبور الثالث إلى خارجها.