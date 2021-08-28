تونسي يعترض على رداءة خدمات الإنترنت بـ "صرة من الملاليم"

في محاولة للتعبير عن غضبه من رداءة خدمات الانترنت في منطقته التي يسكن فيها قام مواطن تونسي بدفع الفاتورة المستحقة بعملات من فئات 50 و20 مليما.

وحسب موقع التونسي نت، فإن مواطنا يدعى محمد بن زينة روى ما حدث معه من رداءة خدمات الإنترنت في محل إقامته بمدينة قصر قفصة التابعة لولاية قفصة جنوب غربي البلاد، مؤكدا أنه حاول الاعتراض بطريقة جديدة.

واكد بن زينة أنه وفور علمه بمبلغ الفاتورة الذي يصل إلى 37,470، أخذ في جمع المبلغ وتكوينه من عملات نقدية صغيرة "كلها بياسات بو عشرين بو عشرة وشويا دوارو"، وجمعهم في كيس صغير، أشبه بالصرة التي كانت تستخدم في العصور القديمة.

يشار إلى أن تونس تعد البلد الأول عربيّا وإفريقيّا في الربط بالشبكة المعلوماتية، ورسميّا هي أكثر بلدان شمال إفريقيا ارتباطا بالشبكة بمعدّل نفاذ 4,12%؛ لكنها مع ذلك تعدّ البلد الإفريقي الوحيد الذي يمنع الارتباط بالشبكة عبر الأقمار الصناعيّة بالنسبة للخواصّ، كما أنّ شبكة الهاتف القارّ تبقى حكرا على المزوّد الرسمي “اتصالات تونس”.