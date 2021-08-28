شركة هندية تقيم دعوى قضائية ضد أمازون في صفقة بـ 3.4 مليار دولار

أقامت شركة ريتايل فيوتشر الهندية اليوم السبت، دعوى جديدة ضد أمازون، أمام المحكمة العليا.

وحسب رويترز فإن الدعوى تعتبر أحدث مساعي الشركة الهندية لطلب الحصول على تصريح لبيع أصول تجزئة بقيمة 3.4 مليار دولار، وهو ما طعنت فيه الشركة الأمريكية.

وكانت المحكمة العليا قد وجهت هذا الشهر ضربة إلى الشركة الهندية، عندما قالت إن قرارًا مؤقتًا من محكمة في سنغافورة في أكتوبر 2020 كان ساريا في الهند، قد علق صفقتها مع شركة ريلاينس إندستريز، بعد شكوى أمازون.

وقالت المحكمة العليا أيضا: إن فيوتشر لا يمكنها استئناف قرار محكمة أدنى ضدها، في حين قال أشخاص مطلعون على القضية إن بائع التجزئة يطلب الآن من المحكمة العليا الاستماع إلى التحدي.

وفي أكثر من 6000 صفحة، جادلت فيوتشر بأنه إذا لم يتم تنفيذ الصفقة مع ريلاينس فسوف يتسبب ذلك في ضرر "لا يمكن تصوره" للمجموعة، بما في ذلك فقدان الوظائف المحتمل لـ 35575 موظفًا، ويعرض ما يقرب من 280 مليار روبية للخطر (3.81 مليار دولار) في شكل قروض وسندات مصرفية.

وقال يوجاندهارا باوار جها محامي فيوتشر في المحكمة العليا: "هناك حاجة ملحة للغاية للاستماع إلى هذا الالتماس".

وظلت أمازون محاصرة منذ شهور في نزاع مع شركة فيوتشر، وتتهم الشركة الهندية بانتهاك العقود عندما باعت أصولها للبيع بالتجزئة لشركة ريلاينس الرائدة في السوق العام الماضي، في حين تنفي فيوتشر ارتكاب أي مخالفات.

يُنظر إلى نتيجة الصراع الذي شارك فيه اثنان من أغنى رجال العالم، جيف بيزوس من أمازون، وموكيش أمباني من شركة ريلاينس، على أنها تعيد تشكيل قطاع التسوق الذي ضربه الوباء في الهند، وتحديد ما إذا كان بإمكان أمازون إضعاف هيمنة ريلاينس على سوق التجزئة في البلاد الذي يقارب تريليون دولار.

يشار إلى أن النزاع قد بدأ بعد أن دخلت شركة فيوتشر، ثاني أكبر بائع تجزئة في الهند، مع أكثر من 1700 متجر، بما في ذلك محلات السوبر ماركت الشهيرة "بيج بازار"، في صفقة العام الماضي لبيع أعمال التجزئة الخاصة بها إلى ريلاينس بعد أن ضرب فيروس كورونا عملياتها بشدة.