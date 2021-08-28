أكار: قوة الجيش التركي ظهرت حينما نجح في إجلاء جنودنا من أفغانستان في وقت قصير

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن قدرة بلاده على إجلاء الجنود والمواطنين الأتراك من أفغانستان في وقت قصير دلالة على قوة الجيش التركي.

وحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية، قال أكار: نجاحنا في إجلاء جنودنا بوقت قصير من أفغانستان أظهر للعالم مرة أخرى مدى قوة جيشنا.

#عاجل | #أكار: نجاحنا في إجلاء جنودنا بوقت قصير من أفغانستان أظهر للعالم مرة أخرى مدى قوة جيشنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2021

وأكد الوزير التركي أن القوات المسلحة لبلاده أدت مهامها بنجاح في أفغانستان بما يتوافق مع القيم الوطنية والأخلاقية والمهنية التركية، حسب تعبيره.

#عاجل | وزير الدفاع التركي: قواتنا المسلحة أدت مهامها بنجاح في #أفغانستان بما يتوافق مع قيمنا الوطنية والأخلاقية والمهنية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2021

وعن تفاصيل ما تم في عملية الإجلاء أوضح أكار أنهم تمكنوا من إتمام إجلاء الجنود والمواطنين في أقل من 48 ساعة، بواسطة 8 طائرات ومروحيتين.

#عاجل | #أكار: تمكنا من إتمام عملية إجلاء جنودنا ومواطنينا خلال أقل من 48 ساعة بواسطة 8 طائرات ومروحيتين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2021

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن هذه الطائرات الثمانية التي تمثل جسرا جويا بين كابول وإسلام أباد، تم نشرها سابقًا في طاجيكستان وباكستان.

يشار إلى أن أنقرة، أجلت الاثنين (16 أغسطس/ آب الجاري)، عقب يوم واحد من سيطرة حرطة "طالبان" على العاصمة كابول، 324 شخصا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد.