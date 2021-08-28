السيسي في مؤتمر بغداد: نريد تدشين مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي

وقال الرئيس المصري، خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة اليوم: نريد تدشين مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي.

ولفت السيسي إلى أن هذه الإرادة لاقت تشجيعا من العراق، قائلا: "لدى العراق العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معا"، معتبرا أن هناك "الكثير من الإنجازات تم تحقيقها في العراق".

وأبدى الرئيس المصري دعم بلاده للعراق، قائلا: "مصر تدعم العراق لاستعادة مكانه التاريخي وموقعه في العالم العربي"، داعيا إلى احترام سيادة العراق ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه.

وعن مواجهة العراق للإرهاب، أثنى السيسي على الجيش العراقي، مؤكدا أنه تمكن من إلحاق الهزيمة بالإرهاب.

وخاطب السيسي الشعب العراقي مؤكدا أن الانتخابات مسؤولية كبيرة في بناء الدول، مبديا ثقته في الدولة العراقية وقدرتها على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي المقبل.