الرئيس الفلبيني يرفع الحظر عن كازينوهات القمار للحصول على ضرائب لمواجهة كورونا

رفعت الفلبين الحظر الذي كانت فرضته على كازينوهات المقامرة في جزيرة بوراكاي، وذلك من اجل توليد ضرائب لمواجهة فيروس كورونا.

وحسب بيان نشرته رويترز، قال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية اليوم السبت إن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي رفع حظرا كان فرضه على عمليات الكازينو في بوراكاي، للحصول على ضرائب لمواجهة جائحة كورونا.

وتعتبر بوراكاي أكبر جزيرة لقضاء العطلات في البلاد، وتبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة (4 أميال مربعة)، وتشتهر برمالها البيضاء النقية ومياهها الفيروزية وحياتها الليلية المفعمة بالحيوية.

وقد واجه الزعيم المثير للجدل معارضة طويلة للمقامرة، حيث أوقف بناء كازينوهات جديدة في الفلبين، أحد أسواق المقامرة الأسرع نموًا في آسيا قبل انتشار وباء كورونا.

وقال روك "أعطى الرئيس إشارة السماح بتشغيل كازينو في بوراكاي"، لافتا إلى أن عمليات الكازينو في بوراكاي، أكبر منطقة جذب سياحي في الفلبين، يجب أن تتبع قيود فيروس كورونا وإبعاد الأطفال عن أنشطة المقامرة، في حين لم يذكر ما إذا كان رفع التعليق مؤقتًا أم دائمًا.

وضربت عمليات الإغلاق الصارمة والمطولة بسبب فيروس كورونا العام الماضي الاقتصاد الفلبيني وأضرت بعائدات الضرائب.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة أندرو تان في بيان اليوم السبت إن شركة أليانس جلوبال، ستواصل مشروع الكازينو الخاص بها في بوراكاي حيث يوجد بها العديد من الفنادق وملعب جولف، ويحدونا أمل كبير في أن تتعافى صناعة السياحة في هذه الجزيرة بسرعة بعد الوباء.

قال ألفريدو ليم رئيس هيئة تنظيم الألعاب لرويترز إن شركة جالاكسي يمكن أن تبدأ عملياتها بالتركيز على المقامرين الأجانب.