أمين عام الأمم المتحدة: على المجتمع الدولي التعامل مع طالبان

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي للتعامل مع حركة طالبان الأفغانية، مؤكدا أن هذا التعامل يضمن الأمن للجميع.

وفي تصريحات لقناة العربية، تحدث غوتريش عن دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان في أفغانستان، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الدول المجاورة لأفغانستان فيما يخص أزمة اللاجئين.

غوتيرش للعربية: من المهم أن تلعب الأمم المتحدة دورا في حماية حقوق الإنسان بأفغانستان #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 27, 2021

وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب بالتصدي لما وصفه بـ "الإرهاب في أفغانستان"، داعيا جميع الدول للتعاون مع السلطات المعنية في هذا الأمر.

غوتيرش للعربية: من المهم أن تلعب الأمم المتحدة دورا في حماية حقوق الإنسان بأفغانستان #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 27, 2021

وقالت تقارير إعلامية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان قد بعث رسائل رسمية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، يدعوهم فيها إلى اجتماع الاثنين القادم.