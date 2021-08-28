محمود الخطيب يحضر جنازة الإعلامي حمدي الكنيسي... فيديو

شارك عدد من نجوم الرياضة والإعلام في تشييع جثمان الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي.

وحسب وسائل إعلامية محلية، فقد شارك محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، في تشييع جنازة الكنيسي، والصلاة عليه عقب صلاة الظهر اليوم السبت، في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد توفي الإعلامي والإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، أمس، عن عمر يناهز 80 عاما.

وإلى جانب الخطيب، شارك الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين والنائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، إضافة إلى أعضاء مجلس نقابة الإعلاميين.

ويعتبر الكنيسي أحد رموز الإذاعة المصرية في فترة السبعينات، حيث عمل كأول مراسل حربي على الجبهة، في فترة الحرب المصرية الإسرائيلية.

يذكر أن حمدي الكنيسي هو صاحب أشهر برنامج إذاعي عن الحرب وهو برنامج "صوت المعركة" و"يوميات مراسل حربي"، وقد تولى رئاسة الإذاعة المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين.

ولد الكنيسي في قرية شبرا النملة في محافظة الغربية عام 1941، وبدأ مراحل التعليم المختلفة في مدارس القرية حتى التحق بكلية الآداب في جامعة القاهرة وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1961، وأتم دراسته في الترجمة الفورية في الجامعة الأمريكية.

وعمل الراحل عام 1963 كمذيع لنشرة الأخبار في الإذاعة المصرية، وراح يتدرج في المناصب حتى عيّن كرئيس للإذاعة المصرية حتى سن التقاعد.

ونال الكنيسي العديد من الجوائز والأوسمة، من بينها وسام الجمهورية تقديرا لأدائه كمستشار إعلامي لمصر في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، كما نال درع التفوق من وزير الإعلام عندما تطوع للعمل مراسلا حربيا للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973.