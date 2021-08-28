الكاظمي: لا عودة للحروب العبثية أو العلاقات المتوترة

رفض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ما قيل إنه استخدام العراق كساحة لتصفية الخلافات والصراعات السياسية.

وخلال كلمته في مؤتمر بغداد لتعزيز التعاون والشراكة، أكد الكاظمي على أنه "لا عودة للعلاقات المتوترة والحروب العبثية"، على حد تعبيره.

وقال: "نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه وأن يستخدم لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية".

ووجه الكاظمي الشكر لـ"الأشقاء" و"المجتمع الدولي"، مؤكدا أن انتصار العراق على "أعتى التنظيمات الإرهابية" جاء بمساعدة هؤلاء.

وبخصوص الانتخابات العراقية التي اقترب موعدها، قال الكاظمي إن بلاده طلبت من المجتمع الدولي دعمه بفرق لمراقبة تلك الانتخابات، لافتا إلى أن "شعب العراق يحتكم للمسار الديمقراطي لتحديد خياراته".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنه "لا عودة إلى الماضي ولا عودة إلى المسارات غير الديمقراطية".

يشار إلى أن العاصمة العراقية، بغداد، تشهد اليوم السبت، مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة 9 دول، هي فرنسا وتركيا وإيران والسعودية ومصر والأردن والكويت وقطر والإمارات.