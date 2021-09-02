بدعوة من بوتين… الرئيس الصيني يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الشرقي السادس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر حفل افتتاح الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي السادس عبر رابط فيديو يوم الجمعة وسيلقي كلمة رئيسية.

بكين - سبوتنيك. وقالت هوا تشون ينغ في بيان: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر نظام الفيديوكونفرانس من بكين يوم 3 سبتمبر حفل افتتاح أعمال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي السادس، وسيلقي كلمة رئيسية".

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020 ألغي بسبب جائحة فيروس كورونا؛ وأعلنت مؤسسة "روس كونغرس"، في أوائل آذار/ مارس، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي سيعقد في الفترة من 2 إلى 4 أيلول/سبتمبر من العام الحالي، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك (شرق روسيا).

جدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015؛ ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك، ويهدف إلى تعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.