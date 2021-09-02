قطار اللقاحات.. مبادرة في جنوب إفريقيا لتطعيم القرويين

وحسب رويترز، فإن مبادرة شركة "ترانسنت" اللوجيستية الحكومية في جنوب إفريقيا، تهدف إلى تقريب اللقاحات من الناس، وإنقاذهم من السفر لمسافات طويلة بينما تكثف الحكومة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وسينطلق قطار "ترانسفاكو" من محطة سبرينغز، في الأسبوع الأول من سبتمبر إلى مقاطعة "إسترن كاب" الريفية.

وبمجرد الوصول إلى هناك، ستتوقف في أماكن مختلفة في المقاطعة، مما يوفر الإغاثة للقرويين الفقراء الذين غالبًا ما يفتقرون إلى المرافق الصحية الأساسية، وسوف يتمركز هناك حتى نوفمبر/ تشرين الثاني.

من جهته قال بابالو موكوينا، مدير القطار: "إننا نقدم اللقاحات بشكل أساسي إلى الناس"، "لذلك ، فهو يقلل من اضطرار المرضى للسفر لمسافات طويلة، والانتظار في طوابير طويلة، بل وأحيانًا يتم إرجاعهم إلى الوراء لأن اللقاحات ربما تنتهي، أو يصلون إلى العيادات أو المستشفيات في وقت متأخر".

وقالت ديانتي، 32 سنة، إن القطار أنقذها من رحلة إلى مركز التطعيم التالي حيث كانت الطوابير طويلة منذ أن أتاحت الحكومة التطعيمات لجميع البالغين الشهر الماضي.

وقالت لرويترز بعد تلقيها جرعة من لقاح جونسون "ننتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل جدا".

وأوضحت ديانتي، التي تعمل كمهندس للسلامة في شركة محلية: "نحن نعمل في الصناعات التي تحتاج إلى أن تكون فيها في العمل كل الوقت، لذلك، كان من المهم جدًا بالنسبة لي أن أحصل على هذا اللقاح".

وقد تعرضت جنوب إفريقيا لثلاث موجات من فيروس كورونا، أصابت ما لا يقل عن 2770575 مليون شخص، مما أسفر عن مقتل 81830 شخصًا - وهو أسوأ حصيلة في القارة - وضرب اقتصادًا يعاني بالفعل من الإغلاق والقيود على السفر.

وقامت جنوب إفريقيا بتلقيح أكثر من 12 مليون شخص بعد أن بدأت حملتها بداية بطيئة بسبب البيروقراطية في التعامل مع الملف، والفشل في بدء محادثات مبكرة مع شركات الأدوية، حسب الوكالة.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك