وكالة: 6 قتلى في نيويورك بسبب فيضانات إعصار إيدا

قالت تقارير إعلامية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في نيويورك وضواحيها بسبب فيضانات إعصار "إيدا".

ونقلت "رويترز" عن محطة تلفزيون "إن بي سي" أن أربعة أشخاص حوصروا في أقبية غمرتها المياه وتوفوا في مدينة نيويورك، كما أكدت وفاة شخص واحد في ولاية نيوجيرسي المجاورة.

وفي مدينة باساييك، وحسب تصريحات العمدة هيكتور لورا لشبكة "سي إن إن"، فقد قُتل شخص آخر على الأقل، جرفت السيول سيارته وهو بداخلها.

وأعلنت ولاية نيو جيرسي ونيويورك حالة الطوارئ، حيث تسببت العاصفة الاستوائية "إيدا" في هطول أمطار غزيرة غمرت المنطقة وحاضرة نيويورك.

من جهته تحدث عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو عن حدث طقس شديد الخطورة، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، وإبقاء الشوارع خالية، مشددا على الابتعاد عن مترو الأنفاق.

وانتشرت صور المحطات المزدحمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لا بد للعديد من الأشخاص أن يتوجهوا إلى أماكن آمنة.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، فقد تم تعليق حركة المرور على جميع الخطوط الخاصة بمحطات مترو الأنفاق تقريبًا.

وكانت "إيدا" قد ضربت سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمرت أماكن كاملة، وبلغ الضرر المليارات.

وقد طلب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إمدادات الإغاثة والمساعدات لملايين الأشخاص المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ولحوالي 600000 شخص لا يحصلون على مياه الشرب.

وتعيد "إيدا" ذكريات إعصار "كاترينا"، الذي خرب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت حوالي 1800 شخص.

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