الإمارات تسجل صفر وفيات كورونا في الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أن البلاد لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب ما نقله موقع الإمارات 24، فإن وزارة الصحة الإماراتية قد أعنلت أن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا قد سجلت صفر عقب إجراء 250.240 فحصاً.

#عاجل| #الصحة_الإماراتية تسجل صفر حالات وفاة بفيروس #كورونا بعد إجراء 250,240 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 975 إصابة جديدة بالفيروس و1,511 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية#يداً_بيد_نتعافى pic.twitter.com/THVoyEt9NI — 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 2, 2021

وفيما وسعت الحكومة الإماراتية نطاق الفحوصات، فإنها كشفت عن 975 إصابة جديدة بالفيروس و1.511 حالة شفاء، وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعنلت منذ أيام عن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري "بي سي آر" " في كافة المنشآت الصحية، موضحة أن سعر الفحص أصبح 50 درهما.

وقد نص قرار الوزارة وقتها على إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص، ولفت إلى أنها تهدف من هذه الخطوة إلى تخفيف تكاليف الاختبارات على أفراد المجتمع وضمان استمرارية إجراء الأفراد للفحوصات.

وشددت وزارة الصحة على أنها سوف تراقب مدى التزام المنشآت الطبية بهذا القرار.

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