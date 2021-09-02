السلطات الأيرلندية تفرض 225 مليون يورو غرامة على واتس آب

فرض دعاة حماية البيانات الأيرلنديون غرامة قياسية على خدمة واتس آب وصلت إلى 225 مليون يورو.

وحسب رويترز فإن "دي بي سي" الإيرلندية حكمت اليوم الخميس، على تطبيق واتس آب بهذه الغرامة، بسبب الافتقار إلى الشفافية في نقل البيانات الشخصية، وفقا لمنطوق حكمها.

و "دي بي سي" هي اختصار لـ " ذا داتا بروتاكشن كوميشن"، والتي تعني لجنة حماية البيانات، وهي السلطة الوطنية المستقلة المسؤولة عن دعم الحق الأساسي للأفراد في إيرلندا في حماية بياناتهم الشخصية.

واضطرت شركة فيسبوك إلى دفع 225 مليون يورو، والتي قال متابعون إنها غرامة كبيرة لم يتم فرضها من قبل.

كما طلبت "دي بي سي" من المجموعة الأمريكية إجراء تغييرات في التطبيق، في حين وصف واتسآب العقوبة بأنها "غير لائقة على الإطلاق" وأعلن استئنافًا.

من جهته وصف المفوض الفيدرالي لحماية البيانات، أولريش كيلبر، القرار بأنه "خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح".

وقال ردا على سؤال حول طبيعة هذه العقوبة: "النقطة الآن هي أن العديد من القضايا المفتوحة الأخرى على واتس آب تم البت فيها أخيرًا في أيرلندا، بحيث تكون الخطوات نحو تطبيق موحد لقانون حماية البيانات في أوروبا أسرع وأطول".

ويعود آخر حكم إلى التحقيق في الكشف عن البيانات والذي بدأ في عام 2018، وفي نفس العام، تم تقديم اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

واتهم مشرفون آخرون في الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا "دي بي سي" بقضاء وقت طويل جدًا لاتخاذ القرارات، حيث طلبت من دي بي سي زيادة عقوبة واتس آب المقررة أصلاً.