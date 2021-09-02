ضابط استخبارات أمريكي سابق لأصحاب الهواتف الذكية: بياناتكم يتم اختراقها

حذر ضابط الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن، أصحاب الهواتف الذكية من مخاطر اختراق الشركات المصنعة للهواتف، ولا سيما شركة "آبل"، للبيانات الشخصية والملفات الموجودة على الأجهزة.

موسكو - سبوتنيك. وقال سنودن، في ماراثون "المعرفة الجديد"، إن "شركة "آبل" تتجاوز الحاجز، لقد بدؤوا بتصفح هواتفكم ويمكنهم البحث عن أي شيء؛ يمكنهم البحث عن بعض اللحظات السياسية غير الملائمة، والمعلومات المالية، وأي شيء بشكل أساسي".

وأشار إلى أنه يتم الآن إطلاق هذه التكنولوجيا في الولايات المتحدة فقط: "بمجرد أن تثبت آبل، أنه من الممكن أن يكونوا قادرين على البحث عن محتوى معين، وبمجرد أن يقولوا إنه يمكنهم رؤية ما لديك في الملفات الموجودة على هاتفك، فسيكون ذلك انتهاكا خطيراً للخصوصية".

وأضاف سنودون، "هل تعتقدون أن شركة آبل، ستكون قادرة على رفض ذلك لحكومة الولايات المتحدة أو الحكومة الروسية أو حكومة الصين أو فرنسا أو المملكة المتحدة؟"، قال سنودن "بالطبع الإجابة هي لا".

وقال: "إنهم يجمعون كل شيء في قصص جميلة مفادها أن هذا كله من أجل سلامتك الشخصية، وحماية بياناتك، ولكن هناك خط واضح بين ما هو لهم وما هو ملكيتك".

وحذر سنودن، من أن "الشركات الخاصة، التي لا علاقة لها في الواقع ببياناتك الشخصية، بدأت الآن في تطوير تقنيات حول كيفية اختراق هاتفك، وكيفية الوصول إلى هاتفك، وبيع هذه التقنيات إلى حكومات أخرى".

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