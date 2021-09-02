إيطاليا تخطط لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات لذوي المناعة الضعيفة

وحسب رويترز قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم الخميس إن الحكومة تخطط لبدء إعطاء لقاح ثالث ضد فيروس كورونا، في وقت لاحق من هذا الشهر للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

وقال اسبيرانزا للصحفيين، متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء ماريو دراجي، "سنبدأ في تلقيح جرعة ثالثة للأشخاص الضعفاء بحلول سبتمبر".

وقال دراجي إن إيطاليا تخطط لتوسيع نطاق استخدام ما يسمى بالوثائق الصحية "جرين باس"، والتي تعد مطلوبة حاليًا للسفر إلى مسافات طويلة، والوصول إلى العديد من الأنشطة الترفيهية، وكذلك إلزامية للعاملين في المدارس.

وقال أيضًا إن إيطاليا قد تجعل التطعيمات إلزامية للجميع بمجرد منح اللقاحات المضادة لكورونا، الموافقة الكاملة من قبل المنظمين الأوروبيين والإيطاليين.

يشار إلى أن إيطاليا بدأت منذ الـ28 من يونيو/ حزيران في تطبيق عدم الإلزام باستخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تخفف الحكومة الإيطالية في إجراءات كورونا، في السينما والمطاعم، كما أنه أصبح من المسموح التنقل بحرية بين مناطق عدة في البلاد.

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