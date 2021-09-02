إعلام محلي: تطعيم 84 ألف تلميذ مغربي في يومين

قالت تقارير إعلامية محلية إن المغرب قام بتطعيم 84 ألف تلميذ في يومين في إطار حملته لتطعيم تلاميذ المدارس قبل بدء العام الدراسي.

وحسب "هسبريس" فإن الحملة سجلت في يومها الثاني ارتفاعا قارب 17.502 تلميذ.

ونقلت الجريدة المغربية عن مصادرها أن 27.899 تلميذا تم تطعيمهم بجرعات من لقاح "فايزر"، و22.910 بجرعات "سينوفارم".

وبالرغم من هذا العدد أكد عضو لجنة التلقيح المغربية سعيد عفيف أن اللجنة تواجه أزمة عدم الإقبال من التلاميذ وأولياء أمورهم، لافتا إلى أن المخطط له كان وصول عدد التلاميذ إلى 120 ألفا خلال اليوم الأول فقط.

وناشد عضو لجنة التلقيح المغربية المواطنين بالتوجه إلى مراكز التلقيح، مؤكدا وفرة المستلزمات الخاصة بالعملية.

وعن إجمالي أعداد الملقحين بالبلاد قال عفيف إنه وصل إلى 15 مليون شخص تم تلقيحهم بجرعتين.

ولفت عفيف غلى أن المناعة الجماعية المنشودة لم تعد سهلة، بسبب انتشار متحور "دلتا" في كثير من الأنحاء، لافتا إلى إمكانية تحقق المناعة الجماعية عند وصول عدد الملقحين إلى 80%، مؤكدا أن من تم تلقيحهم إلى الآن في حدود الـ50% فقط من المواطنين.

يشار إلى أن المغرب قد تسلمت في الأسبوع الأخير من أغسطس/ آب الماضي، شحنتين من لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا، تقتربان من 2 مليون جرعة، الاولى تحمل مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، والثانية تحمل 950 ألف جرعة من لقاح "فايزر".

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