تفاصيل تحديد الحكومة اللبنانية لسعر الخبز في الأفران والمتاجر

حددت الحكومة اللبنانية سعر الخبز ووزنه في الأفران والمتاجر، مؤكدة أنها راعت عدة عوامل في تحديد سعره طبقا للظروف الاقتصادية في البلاد.

وحسب بيان لوزارة الاقتصاد اللبنانية نشره موقع "النشرة"، فإن تحديد السعر جاء بناء على "سعر القمح في البورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر المحروقات في السوق".

ولفت البيان إلى أن من بين المعطيات التي استندت إليها الوزارة في تحديد سعر الخبز ارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن إلى الأفران ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز البيع.

وأشارت كذلك إلى ما تم أخذه في الحسبان من زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء ومن ثم تشغيل المولدات وكلفتها، إضافة إلى زيادة أجور العاملين في إنتاج الخبز اللبناني.

كما أوضح البيان أنه راعى في تحديد السعر الظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون.

وبناء على تلك المعطيات، حددت الوزارة سعر الخبز في الأفران، بـ 4500 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى لربطة الخبز ذات الحجم الكبير، شريطة ألا يقل وزنها عن 915 غرام، أما الربطة ذات الحجم الوســـط فحددت سعرها بـ2750 ليرة، على أن لا يقل وزنها عن 365 غرام.

أما عن السعر في المتجر فتم تحديد ربطة الحجم الكبير بـ 5000 ليرة، على أن لا يقل وزنه عن 915 غرام، وربطة الحجم الوسط بـ 3250 ليرة، على أن لا يقل وزنها عن 365 غرام.

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