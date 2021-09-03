الأحوال المدنية السعودية تحدد طريقة استخراج هوية للأطفال من سن الـ 10

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية طريقة استخراج هوية للأطفال من سن الـ 10 حتى سن الـ 15.

ووفقا لما نشرته الوكالة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن استخراج الهوية يكون اختياريا، للاطفال في سن الـ 10 وحتى الـ 15، إلزاميا بعد ذلك.

متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية ؟

⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/RwzRsolmiN — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) September 1, 2021

وقالت: "من الممكن استخراج الهوية الوطنية اختياريًا لمن بلغ سن 10 سنوات إلى 15 عامًا بعد موافقة ولي الأمر، بينما يكون استخراج الهوية إلزاميًا لمن تجاوز سن 15 عاما من الأبناء".

وعن إمكانية التفويض في استلام الهويات، أوضحت أنه ممكن من خلال طريقتين، إما من خدمة التفويض الإلكتروني، على تطبيق أبشر، أو من خلال إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.

وناشدت الوكالة المواطنين ضرورة تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل 180 يومًا من انتهائها، مؤكدة تعرض المواطن الذي لم يقم بتجديد هويته لغرامة 100 ريال.

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