المركزي العراقي: هكذا سيتم التصرف في فروقات أسعار النفط

كشف البنك المركزي العراقي عن الآليات التي سيعتمدها للتصرف في فروقات أسعار النفط.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، أكد إحسان الياسري نائب محافظ البنك المركزي أن "هناك طروحات لاستعمال فروقات أسعار النفط للمشاريع والمحافظات وغيرها".

لكن الياسري استدرك،ب مؤكدا أن "رأي الحكومة والسلطة البرلمانية والمالية" هو استعماله في سد العجز بالموازنة، مشددا على أن هذا الاستعمال "أولى من التوسع في الإنفاق".

وقال إن "الفائض من الموازنة بسبب تحسن أسعار النفط سوف يساعد على تقليص العجز المالي، ولا يعتقد أنها ستساعد حتى نهاية السنة إلى سد العجز لأنه كبير".

وأشار نائب محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن "تغيير سعر صرف الدولار خطوة مدروسة من عدة جهات ولم يتخذ قرار التعديل إلا بعد دراسات مستفيضة من وزارة المالية (السلطة المالية) وبين البنك المركزي (السلطة النقدية) وبالتفاهم مع مؤسسات دولية مهمة لوضع عادل للدولار".

وأوضح أن هذا التغيير جعل هناك ثلاثة أسعار، "سعر (السياسة المالية) 1450 و(البنك المركزي) يبيع 1460 للمصارف، وبدورها (المصارف) تبيع للجمهور 1470".

وأشار الى أن"تغيير سعر الصرف ليس بسبب وجود مشكلة مالية، وتم زيادته وعند الحل ينخفض السعر، وإنما سعر الصرف أداة مالية ليس لها علاقة بالمشكلة الآنية".

واعتبر الياسري أن "تغيير سعر الصرف تأخر طويلاً، وكان المفترض تعديله من عام 2010، ونأمل بأن يستقر السعر ويأخذ الاستدامة ويعيد النشاط الاقتصادي على ضوء السعر الحالي".

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