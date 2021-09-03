إسرائيل تعتقل ثلاثة أشقاء من قرية في الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ثلاثة أشقاء من قرية تابعة لمدينة رام الله في الضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فقد داهمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، قرية رنتيس التابعة لمدينة رام الله، واعتقلت ثلاثة أشقاء، هم، مصطفى وعلي وحمدان خلف.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية كذلك كلا من محمد نضال الحطاب، ومسعود زهير صمادعة من مخيم الجلزون، كما اعتقلت كذلك سام عودة الرنتيسي من منطقة عين مصباح.

يشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الإسرائيلية وعدد من الشباب في عدة أحياء في مدينة رام الله، تم خلالها إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، من قبل الجنود الإسرائيليين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعنلت، اليوم الجمعة، عن وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن من بين الإصابات 5 بالرصاص الحي، إحداها خطيرة لطفل أصيب شرقي رفح، جنوبي القطاع، و4 أخرى وصفت بالمتوسطة، و10 طفيفة بشظايا وقنابل الغاز المدمع.

وذكرت مصادر طبية أن الشاب الذي توفي جراء إصابته بطلق ناري في البطن خلال قمع الجيش الإسرائيلي المظاهرات الليلية، يدعى أحمد مصطفى صالح (26 عاما) من مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة).

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